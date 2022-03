Inquilina de más de 20 años en San Diego lucha por no ser desalojada

(NOTICIAS YA).- Alma Ochoa ha vivido en la misma casa por casi 25 años. Desde mayo el nuevo dueño de la propiedad le avisó la intención de cobrarle mil dólares más de renta.

"El quiere que yo le pagué mil dólares más de lo que yo pago de renta, de mes a mes, osea, él no me quería dar un tiempo, él quería que fuera de un mes al otro mes, sin arreglar la propiedad, sin hacer nada."

A partir de octubre Alma comenzó a recibir notificaciones de desalojo, pero la renta se seguía cobrando y los arreglos que el nuevo dueño prometió nunca llegaron.

"Así que me quedé, pero en noviembre vino y cobré la renta de nuevo. Como si no hubiera mandado cartas, como si no hubiera puesto cartas. El vino y cobro; y yo le pagué la renta"

La situación continuó igual mes a mes hasta que a partir de febrero el dueño supuestamente dejó de aceptar el pago de la renta.

"No vino a cobrar la renta en febrero, no vino a cobrar la renta en marzo, para el 8 de febrero me mandaron una carta que él me estaba demandando, que me saliera de la propiedad."

"Se están aprovechando de la ignorancia de los inquilinos, los inquilinos no conocen de esta papelería, creen que es legal y se salen y están dejando sus viviendas yendo a vivir a donde puedan", comenta Sandra Galindo, representante del Sindicato de Inquilinos de San Diego y quien hoy acompaño a Alma a presentar una contrademanda en la corte de San Diego; con evidencia del mal estado de la propiedad y la falta de avisos formales para que desalojara.

"Le han estado dando notificaciones, desde octubre del año pasado, y ellos no entendían de qué se trataba"

Con el fin de la moratoria de desalojo, lo mas importante al recibir un documento de desalojo, es pedir ayuda o asesorarse con organizaciones de derechos de inquilinos. +

"Es importante que actúen rápido, no pueden esperar ni un día, porque de eso están tomando ventaja los dueños, de que la gente trabaja todo el día, de que no tienen tiempo para poder meterse y de repente esto ya es legal."

Para pedir asesoría sobre sus derechos como inquilino puede comunicarse al (619)709-0942.