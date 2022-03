La broma de Amy Schumer a Kristen Dunst que también molestó a la Academia

La última ceremonia de los Premios Oscar llevada a cabo este domingo, ha sido una de las más polémicas de la historia. Y es que no solo se vivió un momento incómodo protagonizado por Will Smith y Chris Rock, en el que Smith abofeteó al comediante, sino que hubo otro momento bochornoso del que todos también están hablando en redes sociales.

Se trata de la broma que una de las conductoras de la noche, Amy Schumer, le hizo a la actriz nominada al Oscar, Kristen Dunst, en donde la llamó "rellena asientos" como parte de su rutina de comedia.

La actriz nominada por su participación en The Power Of The Dog (2021), asistió a la ceremonia acompañada por su esposo Jesse Plemnons, nominado a mejor actor de reparto en la misma película. Ambos disfrutaban de la ceremonia, cuando Amy se les acercó mientras hacía su monólogo sobre las personas que únicamente asisten a "rellenar asientos", cuando tomó a Kristen Dunst de la mano, para levantarla y alejarla de la cámara y la mesa en donde estaba sentada junto a su marido.

"Les explicaré lo que hacen los rellena asientos. Aquí tenemos a una (refiriéndose a Kirsten Dunst), te puedes levantar e irte al baño, cariño?", dijo Schumer.

Y ahí no se detuvo, pues aunque Plemnons puso cara de confusión y molestia, Schumer continuó su número. "¿Sabías que esa es mi esposa?" dijo Plemnons a lo que la comediante contestó de manera irónica "¿Estás casado con esa rellena asientos? Oh, eso es raro", causando nula risa entre la larga lista de invitados que ya estaban desconcertados por lo que estaba pasando.

Después de las críticas que le llovieron a Amy Schumer, la comediante aseguró que Kristen Dunst estaba al tanto de la broma, por lo que en ningún momento tuvo la intención de hacerla menos ni a ella ni a su trabajo. Asimismo aseguró que su intención no fue crear problemas en su matrimonio.

"Hola, aprecio el amor por Kirsten Dunst. ¡Yo también la amo! Esa fue una parte coreografiada de la que ella estaba al tanto. No le faltaría el respeto a esa reina de esa manera", compartió en su cuenta de Instagram.