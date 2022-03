Nathan Fletcher dará discurso sobre el estado del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Nathan Fletcher, anunciará su segundo discurso sobre el estado del condado de San Diego el martes por la noche.

La transmisión en vivo se transmitirá en las páginas de YouTube, Twitter y Facebook del condado de San Diego a partir de las 6:10 p.m. y Univision San Diego tendrá una versión traducida en español en la página de Facebook.

El discurso también se transmitirá con interpretación en vivo en árabe, chino, filipino, español y vietnamita a través de Zoom.

