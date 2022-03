Ya hay decisión tras audiencia contra maestras de Montessori; una va a la cárcel

(NOTICIAS YA).-Dos maestras del Colegio Montessori Internacional de Juárez fueron arrestadas como presuntas responsables del delito de abuso sexual a una niña y puestas bajo prisión preventiva el pasado viernes 25 de marzo.

Según información de último momento, tras 18 horas de audiencia, las docentes Mónica C.R. y Adriana Lucía H.G., fueron vinculadas a proceso penal contra una niña de 4 años de edad. El juez Juan Alonso Martínez Grajales, determinó que enfrentarán el proceso pero por abuso sexual agravado; se modificó el delito de violación.

¿Qué significa? La medida cautelar de prisión preventiva se mantiene para ambas: Adriana Lucía permanecerá en arresto domiciliario por estar embarazada, mientras que Mónica seguirá internada en el Centro de Reinserción Social Femenil número 2.

Tras 13 horas de audiencia en caso Montessori, se reanuda; ¿serán o no vinculadas por violación?

El atroz caso de abuso sexual que acaba de "destaparse" en un preescolar privado de Juárez, está conmocionando a toda la comunidad fronteriza.

Alejandra Gómez, madre de la víctima, presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) contra la directora y la maestra que actuaron en perjuicio de su hija, una niña de 4 años, que cursaba el preescolar en dicha institución.

Gómez hizo fuertes declaraciones en una entrevista con el medio local RadioNet, donde narró cómo los ojos de su niña se llenaban de terror cuando veía a la directora del colegio o a su maestra de preescolar. También contó el calvario que su hija vivía en la escuela, donde incluso tienen una habitación con una cama: “Mi hija me platicó que la metían en un cuarto, había una cama y ella se dormía, seguramente la drogaban, después, cuando despertaba, solo sentía dolor”, dijo.

“La niña me decía que le dolía la panza, que le dolía la cabeza y que no la llevara a la escuela, hasta que al fin me dijo todo lo que pasaba”.