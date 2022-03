Cientos de empleados de San Diego se preparan para ir a la huelga contra Ralphs, Vons y Albertsons

(NOTICIAS YA).- Decenas de trabajadores de las tiendas Ralphs, Albertsons y Vons iniciaron hoy los preparativos para una posible huelga ya que de yo llegarse a un acuerdo pronto en el nuevo contrato de los trabajadores habría un paro laboral en todo el sur de California.

Maribel Mackenzie, directora de política del Sindicato de trabajadores comerciales, explica que "el contrato ya no es válido después de la semana pasada. El fin de semana fue cuando ya no será válido el contrato. Ahorita estamos en negociaciones no solamente con nuestro local aquí en San Diego sino en todo el sur de California."