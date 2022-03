Rescatan tres personas al chocar Tesla contra una ambulancia en San Diego

(NOTICIAS YA).-Tres personas resultaron heridas este miércoles por la mañana cuando un Tesla se estrelló contra una valla y aterrizó encima de una ambulancia en un estacionamiento de San Diego, dijeron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:40 a. m. en Greencraig Lane, justo al sur del hospital Kaiser Permanente en el área de Kearny Mesa, según el Departamento de Bomberos y Rescate de San Diego.

Hasta el momento se desconoce cómo el conductor perdió el control del Tesla, pero parece que pudo haber acelerado en lugar de retroceder, al momento de salir de un estacionamiento, dijeron las autoridades en la escena. El automóvil se deslizó por un pequeño terraplén, atravesó una cerca y aterrizó en una ambulancia estacionada en el estacionamiento de abajo.

Las fotos compartidas en la cuenta de Twitter del departamento de bomberos mostraban al Tesla sobre la valla derribada con la mitad del automóvil sobre la ambulancia y suspendido en el aire.

Los rescatistas sacaron a tres personas del auto y los tres fueron llevados al hospital con heridas, se desconoce su estado. Después de rescatar a los tres pasajeros, los bomberos determinaron cómo sacar el automóvil de la ambulancia de manera segura, sin dañar principalmente la batería del Tesla, ya que el líquido podría ocasionar más problemas incluso un incendio.

Happening now in Kearny Mesa - two people taken to a local hospital from this crash. SDFD crews working on vehicle stabilization. #greencraigcrash pic.twitter.com/oV4hPe2ibi

