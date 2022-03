Se reanudan las negociaciones entre sindicato y supermercados de California para evitar huelga

(NOTICIAS YA).-El día de hoy se reanudan las negociaciones entre el sindicato de trabajadores de supermercados de California y los representantes de las tiendas Ralphs, Vons, Pavilions, y Albertsons, para tratar de llegar a un acuerdo, luego de que hace más de 23 días expiraron los contratos de los trabajadores.

Los sindicados ya se han manifestado votando a favor de una huelga si las negociaciones no llegaran a buen puerto, mientras que desde la otra trinchera las tiendas minoristas advierten que un paro laboral no conviene a ninguna de las partes.

More rounds of delegations!

Ralph’s store #6 #10 #134

Albertsons store #357

Vons store #3226

Negotiations are continuing TODAY, stay tuned with updates throughout the week! pic.twitter.com/EfFUzs0SVZ

