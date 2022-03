California extiende la prohibición de desalojo para algunos inquilinos

(NOTICIAS YA).-Decenas de miles de californianos que enfrentan el posible desalojo por no pagar el alquiler podrán tener un respiro durante al menos otros tres meses, después de que los legisladores estatales votaron el jueves para extender una ley que los protege solo unas horas antes de que expirara.

California pagará el alquiler de las personas que se atrasaron en sus pagos debido a la pandemia del coronavirus. De acuerdo a la ley estatal, las personas que presenten una solicitud para obtener ayuda no pueden ser desalojadas mientras su solicitud está pendiente.

Esa ley estaba programada para expirar a la medianoche del jueves. Mientras tanto, decenas de miles de hogares aún tienen solicitudes pendientes hasta el martes. Habría sido imposible que el estado los procesará todos antes de la fecha límite, lo que significa que los hogares que aún esperaban recibir el dinero podrían haber sido desalojados a partir del viernes, de acuerdo a un informe de Associated Press.

Los legisladores votaron este jueves para prohibir los desalojos para cualquier persona con una solicitud pendiente hasta el 30 de junio. La vicegobernadora Eleni Kounalakis firmará el proyecto de ley más tarde en el día porque el gobernador Gavin Newsom se fue del estado de vacaciones con su familia.

“No vamos a permitir que los californianos sufran, pierdan sus hogares o incluso sus ingresos debido a los tiempos de procesamiento de las solicitudes”, dijo el asambleísta Tim Grayson, un demócrata de Concord que redactó el proyecto de ley.

Si bien el proyecto de ley detendrá los desalojos para las personas que hayan solicitado asistencia, no les dará a los inquilinos más tiempo para solicitar ayuda. El Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia de California dejará de aceptar nuevas solicitudes a la medianoche de este jueves 31 de marzo. El programa ha estado abierto durante más de un año. Pero los defensores de la vivienda dicen que muchas personas aún no han presentado la solicitud porque no hablan inglés o han tenido problemas para reunir los documentos necesarios para determinar su elegibilidad.

Los solicitantes elegibles pueden calificar para la asistencia independientemente de su estado migratorio.

Los hogares elegibles pueden obtener hasta 18 meses de asistencia para cubrir la deuda de alquiler acumulada durante la pandemia. Puede presentar su solicitud por su cuenta o quienes necesiten ayuda pueden presentar su solicitud en línea en housing.ca.gov