Inpectora Pisani nos cuenta su historia en Rompiendo Barreras

Ella es la inspectora Paola Pisani del departamento de bomberos de las vegas. Una mujer hispana que ha luchado cada día por cumplir sus sueños y metas, rompiendo un sin fin de barreras y retos en el camino.

Originaria de Argentina, llegó a los Estados Unidos en 1990 para luego radicarse en Las Vegas en 1993.

Tras su llegada a esta ciudad empezó a trabajar en la ciudad en 1996. Pero fue hasta 2016 donde cumplió su objetivo de ser parte del departamento de bomberos. Algo que no fue nada fácil

“Apliqué tres veces la primera no califica la segunda no pase y la tercera dije bueno la tercera es la vencida la tercera pasé por todas las entrevistas y finalmente me tomaron” comentó Pisani

Tras meses de entrenamiento, capacitaciones y mucho estudio logró obtener su puesto de inspectora, algo que asegura es muy gratificante

“Es más que bonita la experiencia es valiosa es remuneraba internamente para mí el departamento de bomberos me ha dado la posibilidad de ser altruista de dar a la comunidad de educar” Asegura Paola, Inspectora del departamento de bomberos de Las Vegas

Asegura también que son pocas las mujeres que son parte del departamento de bomberos pero que eso no ha sido un impedimento, con el valor agregado de ser hispana

“Son pocos y es una gran ventaja ser bilingüe yo le diría a todas las personas que están en Las Vegas que no pierdan la oportunidad de incrementar un lenguaje” además dijo: “Me siento apreciada, trabajo con una gente increíble que ellos festejan diversidad y especialmente la de la mujer

Demostrando así que con trabajo, entrega y dedicación las metas si se pueden lograr incluso compartiendo el rol de madre con una carrera tan demandante, rompiendo cualquier barrera en el camino

“Es raro en una mujer pero eso demuestra que el éxito no tiene límites que el éxito depende de uno y de nadie más y no tiene límites y soy muy afortunada en todas las oportunidades que han pasado por mi vida la sé aprovechado y una de las grandes oportunidades trabajar para el departamento de bomberos que siempre fue un sueño para mí”

(NOTICIAS YA).-