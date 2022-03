Kathia Quiros nos cuenta su historia en Rompiendo Barreras

El destino trajo a Kathia Quiros a este país para iniciar una vida desde cero. Hija de dos profesionales que velaban por la educación y el futuro de sus hijos.

Odontóloga a muy temprana edad, fue enviada a México por trabajo, donde decidió pasar a visitar a su familia en los ángeles. Llegando a los estados unidos a los 23 años, provinet del Perú

Viaje, que le cambió la vida

“Y mi familia me trae para Las Vegas en Las Vegas me encuentro con un amigo a los cinco días me propone matrimonio a los tres meses me caso y me muevo para los Estados Unidos” comentó Kathia Quiros

Durante ese proceso, decidió cambiar de rumbo en su vida… haciendo algo que se convertirá en su mayor pasión.

Ingresando a la escuela de leyes en la universidad de las vegas con muy buenas calificaciones decidida a ser abogada empresarial. con muchos que le decían en el camino que no podría…

más adelante se le dio la oportunidad de trabajar en una clínica de inmigracion. Enfrentadose por primera vez a una corte.

“Al final venía un niño tenía 16 años era hermoso mulato con ojos verdes y yo lo miré y él me miró y yo empecé el llanto histérico y recuerdo que el juez me dijo Ani This Is Not For You esto no es para ti tú no te puedes tomar en la vida las cosas personales y ese es el momento en el que yo decido ser Abogada de Inmigración” dijo Kathia

Durante el proceso. También continuó demostrando que podía salir adelante junto con su rol de ser madre

“Empecé la carrera de leyes con un hijo y termine la carrera de leyes con tres

Me sentía Empoderada miraba a mis hijos y decía yo puedo y si mamá puede ustedes pueden no” recalcó

Con objetivos claros

“Mi objetivo principal es no cambiar la vida del inmigrante cambiarle la vida a los niños a los hijos de los inmigrantes”

Cosechando grandes frutos en el camino

“Pero me queda la satisfacción de qué Dios le cambió la vida alguien a través de mi humilde trabajo”

Demostrando que como mujer, ha podido romper barreras y ser ejemplo para otras

“Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos nosotros nos limitamos nosotros somos los que decidimos que no podemos y en la vida uno tiene que aunque no lo creas trabajar en contra de nuestras propias limitantes” agregó Quiros

