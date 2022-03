Proponen moratoria contra desalojos "sin culpa" en San Diego

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - El concilio de la ciudad de San Diego debatirá la aprobación de una moratoria contra los desalojos "sin culpa" el lunes, 4 de abril.

Dichos desalojos son muy frecuentes en San Diego y que en muchas ocasiones son "excusas" para desalojar a familias que no han irrumpido su contrato para sacar mejor provecho del alquiler a la propiedad, según líderes comunitarios.

"He escuchado personas que me dicen ‘sí, así fue como me desalojaron, me dijeron que iban a renovar el departamento; me dijeron que iban a quitar el departamento del mercado de alquiler’ solo para regresar un año después a esa vecindad y darse cuenta que los propietarios les mintieron en su cara", declaró Carlos Hernández, organizador de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario.

De casi 2,000 peticiones para solicitar asistencia legal de la organización Legal Aid Society of San Diego desde Julio del año pasado (2021) hasta la fecha, casi un cuarto (23%) de ellas son por “desalojos sin culpa”, según Gilberto Vera, supervisor del departamento de vivienda de la organización legal.

"Como las leyes están escritas actualmente, propietarios están abusando de los hoyos que hay en las leyes ahorita", dijo Vera.

Así que para combatir el problema, la oficina del presidente del concilio, Sean Elo-Rivera, presentará una moratoria temporal durante la sesión del 4 de abril para limitar los desalojos sin culpa.

Es decir que aún se permitirán desalojos pero con más restricciones y protecciones para residentes:

Si los dueños quieren quitar la propiedad del mercado de alquiler, deben avisar a sus inquilinos con al menos 6 meses de anticipación.

Si los propietarios quieren mudar a familiares a la propiedad ocupada, deben ser ellos mismos, sus padres o hijos, quienes ocupen la residencia; y dar una notificación de 90 días a los inquilinos.

Por último y quizás la más importante: en cuanto a renovaciones a la propiedad, no sería tan fácil para los propietarios ya que deben ser reparaciones necesarias con una orden de gobierno o corte, que dictamine la propiedad como insegura para los habitantes y requiere ser arreglada.

La moratoria requiere de seis votos para ser aprobada y entra en vigor de manera inmediata.