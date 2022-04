Buscan a una niña de 11 años desaparecida de Vista

(NOTICIAS YA).-El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego está solicitando la ayuda del público para localizar a una niña desaparecida en el área de Vista.

De acuerdo a las autoridades, Isabella Halloway, de 11 años, fue vista por última vez este viernes 1 de abril de 2020 alrededor de la 1 p.m. en la cuadra 800 de Plumosa Avenue en Vista.

Watch Commander: Help us find a missing juvenile from Vista. 11 y/o Isabella Halloway last seen in the 800 block of Plumosa Ave in Vista with a dark hooded sweatshirt, dark pants and black Vans. If you see Isabella, you're asked to call the Sheriff's Department at (858) 565-5200. pic.twitter.com/R2Ws457cqF

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 1, 2022