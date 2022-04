Menor hispana muere tras consumir fentanilo

(NOTICIAS YA).-Una joven hispana se convierte en la víctima más reciente de un asesino silencioso que ha acabado con la vida de miles de personas en Colorado.

Se trata del fentanilo, una letal droga que hoy llena de luto a la madre de Kimberly Jiménez, de 16 años, quien dice que la muerte de su hija debería "abrir los ojos" a la comunidad sobre lo grave que es esta droga y que es necesario tomar cartas en el asunto.

Además pide que se haga justicia y que la policía capture a los responsables de vender la pastilla que arrebató la vida de su hija.

"Mi hija falleció en casa de una amiguita. Lo que sabemos es que ahí falleció mi hija por esta sobredosis (...) Lamentablemente a mi hija no me la llevaron rápido al hospital, no hablaron al 911 y tristemente cuando me llegaron con ella al hospital ya llegó muerta ", relató Mayra Figueroa, madre de Kimberly.

Ante esta tragedia, Figueroa llamó a todas las madres a cuidar de sus hijos, por "si les ofrecen esta pastilla, que sabemos que está matando a varios jovencitos, adultos, etcétera"

La familia de Kimberly ha abierto una cuenta de Go Fund Me que busca recaudar fondos para el funeral de la menor en medio del trago amargo que están viviendo. Si desea ayudar, puede hacer clic en este enlace: https://gofund.me/124ccebd.

Por su parte, la policía de Lakewood ha abierto una investigación para saber cuáles son los últimos detalles sobre este caso.