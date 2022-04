Retiran mantequilla de maní Skippy por metales en frasco

(NOTICIAS YA).- Skippy Foods, LLC, está retirando del mercado miles de libras de mantequilla de maní de su marca, debido a que una gran cantidad de envases pueden contener fragmentos de acero inoxidable.

La compañía, propiedad de Hormel Foods (HRL), dijo el miércoles que estaba retirando voluntariamente más de 9,000 cajas de mantequilla de maní Skippy reducida en grasa por posible contaminación con el metal. Eso equivale a 161,692 libras de este popular comestible.

Los fragmentos de acero, eran "de una pieza de equipo de fabricación", según reportó CNN.

Aunque no toda la mercancía estaría contaminada, la compañía decidió tomar esta medida para prevenir cualquier incidente.

Entre los productos que están siendo recogidos se encuentran los siguientes:

Skippy Foods is voluntarily recalling a small quantity of SKIPPY® Reduced Fat Peanut Butter Spread and SKIPPY® Creamy Peanut Butter Spread Blended With Plant Protein. No other varieties are impacted. To see if your product is part of the recall visit https://t.co/efxmN5Vasc pic.twitter.com/bJqgXYcVVk

— SKIPPY Peanut Butter (@Skippy) March 30, 2022