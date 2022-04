San Diego revela su plan cultural para la próxima década

(NOTICIAS YA).-El día de hoy en Barrio Logan el alcalde Todd Gloria anunció junto a otros miembros del Concejo de la Ciudad de San Diego, el primer proceso de planeación cultural para que las inversiones de la ciudad lleven arte y cultura a cada comunidad local, con lo que se dio inicio al "Mes de las Artes, Cultura y Creatividad".

"Parte de lo que convierte a San Diego en una gran ciudad son sus vibrantes escenas artísticas y su gran legado cultural, el cual no solo está conectado con nuestra historia, sino con todas las diversas comunidades que llaman a esta ciudad su hogar", comentó el alcalde.

El proceso de planeación cultural llevará por nombre: "La Ciudad Creativa". Dará inicio en junio de este año y se espera que pueda concluir para 2024, se busca tener una política planeada de entre siete y diez años a futuro para alinear las inversiones culturales con las necesidades prioritarias de las comunidades de San Diego.

Join us live as we celebrate Arts, Culture & Creativity Month at @BreadandSalt_SD in Barrio Logan! #ForAllofUs 🙌 https://t.co/VUSTx1yZEz

— San Diego Mayor Todd Gloria (@MayorToddGloria) April 1, 2022