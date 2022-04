Vandalizan con graffiti la casa de una familia inmigrante en Las Vegas, Nevada.

La familia Ordaz es una familia de inmigrantes mexicanos que vive en una zona hispana en el valle de Las Vegas, su casa fue vandalizada con graffiti con mensajes de odio, escritos en las paredes y uno de sus autos que encontraba estacionado afuera de su residencia., El atacante o atacantes también dejaron otro mensaje en la puerta de entrada de su propiedad, la señora Ana Castillo Ordaz nos cuenta que esta mañana al despertarse jamás imaginó en ser una víctima de racismo en esta ciudad y en su propia casa.

“Nos encontramos esta mañana verdad pues algo para mi pues digo un problema verdad pues en nuestro garaje escribieron unas letras de racismo en la entrada de nuestra puerta también y en el carro de mi hija también donde yo me sentí si de repente me asusté , me dio mucho miedo."