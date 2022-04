Tiroteo en Sacramento deja seis muertos y 12 heridos, buscan a los sospechosos

(NOTICIAS YA).- Un tiroteo la madrugada de este domingo en Sacramento dejó seis muertos y 12 heridos. Las autoridades están pidiendo ayuda del público para dar con los responsables.

Todo sucedió en el centro de la ciudad aunque aún no se sabe con exactitud el punto dónde comenzó la balacera. El área entre la calle 9 y la 13 fue acordonada tan pronto llegaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió a eso de las 2:00 a.m. cuando los bares y discotecas de la zona estaban cerrando.

El alcalde de Sacramento, Darrell Steinberg, compartió su dolor por el tiroteo masivo.

Words can’t express my shock & sadness this morning. The numbers of dead and wounded are difficult to comprehend. We await more information about exactly what transpired in this tragic incident. (more)

— @mayor_Steinberg (@Mayor_Steinberg) April 3, 2022