Aumenta patrullaje en carreteras durante mes del conductor distraído

(NOTICIAS YA).-Abril es el “Mes de la conciencia del conductor distraído” y la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés), la Oficina de Seguridad Vial de California (OTS, por sus siglas en inglés) e Impact Teen Drivers (ITD, por sus siglas en inglés) están trabajando juntos para aumentar esfuerzos y crear conciencia sobre los peligros de distraerse al manejar.

Cada vez que los conductores apartan la vista de la carretera para mirar o usar un teléfono, están conduciendo a ciegas. De acuerdo a CHP, mirar un teléfono celular para leer un mensaje de texto requiere la atención del conductor, apartando la vista de la carretera durante un promedio de cinco segundos; a 55 mph, eso es el equivalente a conducir un campo de fútbol de 300 pies sin mirar.

Muchas distracciones interfieren con la conducción segura, pero los teléfonos móviles siguen siendo la distracción más común.

April is Distracted Driving Awareness Month. @NHTSAgov estimates that 3,142 people were killed and 431,000 were injured in car crashes as a result of distracted driving, in 2019. It's not worth it to drive distracted. Driving requires 100% of your focus. pic.twitter.com/PPI4YIZPq1

— CHP Headquarters (@CHP_HQ) April 1, 2022