Tiroteo en Aurora deja a dos personas con serias heridas, no hay detalles sobre el sospechoso

(NOTICIAS YA).- El departamento de la policía de Aurora informó este lunes que un hombre y una mujer resultaron heridos durante un tiroteo.

De acuerdo a la agencia, el crimen sucedió en la intersección de la avenida Colfax y la calle Beeler.

UPDATE: Two confirmed victims, one adult male and one adult female.

Both victims transported to local hospitals with serious injuries.

No confirmed suspect information at this time.

We will continue to update as more information becomes available.

