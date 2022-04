Alerta de ola de calor para el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una ola de calor generará temperaturas cálidas durante los próximos días en el condado de San Diego, informaron los meteorólogos.

El calor empezará a generarse a partir de este miércoles pero el jueves probablemente será el día más cálido, especialmente en la costa, donde las temperaturas alcanzarán los 80 y los 90 grados, con la posibilidad de que las temperaturas suban a los 100 en el este del condado, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Temperatures will go on a rollercoaster ride the next 7 days, from hot to cold. Here is the 7-day temperature outlook for Anaheim and San Diego. #cawx pic.twitter.com/nalyxYsf86

Chula Vista, El Cajon, Lake Cuyamaca y Palomar Mountain podrían estar cerca de romper temperatura récord el jueves. Incluso podríamos ver temperaturas máximas históricas en San Diego, Escondido, El Cajon, Alpine y Big Bear Lake el viernes.

El domingo y principios de la próxima semana serán mucho más frescos a medida que se desarrolle un sistema de baja presión, lo que traerá consigo condiciones de viento y probabilidades de lluvia.

Hellooo warmer temps! 🌡️

The heat begins today, most noticeably in the lower deserts, where temps in the upper 90s are expected. The Inland Empire will warm into the mid to upper 80s today.

Further warming is expected Wed through Fri. Stay hydrated and cool this week! #cawx pic.twitter.com/h1XlVX438k

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) April 5, 2022