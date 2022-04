Alerta para gran parte de Colorado por vientos; temen incendios

(NOTICIAS YA).- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una “alerta de bandera roja” para la mitad del estado debido a que la posibilidad de incendios ha aumentado por los vientos.

De acuerdo con 9News, los fuertes vientos del noroeste que ya se sienten en Colorado este martes, sumados a una baja humedad y otras condiciones, elevan el potencial de propagación de incendios en las zonas montañosas, particularmente esta tarde y noche.

LEE: Demanda nombra a Xcel como responsable de incendio Marshall

La agencia indicó que varias zonas de Colorado tendrán vientos sostenidos de 30 a 40 millas por hora (mph), con rachas de hasta 60 mph.

🔥NEW: All of the northeast Colorado plains have been upgraded to a Red Flag Warning for tomorrow 11 am - 9 pm. Avoid any outdoor activity that may produce a spark and start a wildifre. NO outdoor burning! #COwx pic.twitter.com/Vy0VGnK5Up

— NWS Boulder (@NWSBoulder) April 5, 2022