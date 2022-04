Alfredo Adame se cayó mientras peleaba con el abogado de Carlos Trejo

Una pelea más de Alfredo Adame tuvo lugar el día de hoy, durante una conferencia que él mismo ofrecía para los medios de comunicación.

Según un video que se hizo viral en redes sociales, se puede observar como el exconductor de televisión, se le va encima a golpes a quien se dice ser el abogado de Carlos Trejo, luego de que este revelara la verdad acerca de lo que Adame se encontraba diciendo acerca de la pelea de hace unos años con el cazafantasmas.

"El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú", le dijo el abogado quien según distintos medios, tiene el apellido de Montalvo.

Este comentario se desató, luego de que Adame asegurara a los medios de comunicación que la pelea no había tenido lugar debido a las exigencias de Carlos Trejo:

"Pidió 3 millones de pesos, cosa que no se le van a dar porque no los vale. Luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza porque ya había intentado robar. Pedía subirse con sus botas, con navajas, con su cinturón de cuero y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera", declaró.

Fue entonces cuando el abogado se levantó de su asiento para gritarle lo antes mencionado, acto seguido, Adame se dirigió hacia él con la intención de golpearlo, a pesar de que las personas que estaban presentes en el restaurante le pidieron en repetidas ocasiones que se tranquilizara.

Fue entonces que al no poder conectar los golpes en contra del abogado, Adame terminó en el suelo en dos ocasiones y haciendo un completo caos en las mesas y el restaurante en general.

No se sabe si en algún momento Adame y Trejo podrán concretar su famosa “pelea del siglo”, pues en aquel 2019 -tras ser agredido en la conferencia- el actor dijo que necesitaba tiempo para recuperarse.

El actor incluso denunció ante las autoridades a Trejo y dijo que la pelea podría ser pospuesta

Aquí las imágenes: