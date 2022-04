Joven asegura que libró multa por "coquetear" con policía; iba borracha

(NOTICIAS YA).- Una joven de Colorado aseguró este fin de semana que pudo librar una multa por conducir en estado de ebriedad al coquetear con un oficial del Condado Jefferson.

Sin embargo, la Oficina del Alguacil de dicha demarcación refutó las acusaciones con un contundente video, por lo que la mujer de 18 años tuvo que retractar su historia.

"Chicas, literalmente le dije [al oficial]: 'Tuve una muy mala relación y fue realmente tóxica y él me dejó’”, dice la joven en el video que circuló en Twitter y Reddit y se volvió viral hace días, de acuerdo con Denver7.

En la grabación, la chica también muestra la tarjeta del agente al que acusó, agregando que tras obtener un resultado de 3.8 en el alcoholímetro, este no la multó, sino que la invitó a salir.

Este lunes, la Oficina del Alguacil del Condado Jefferson dijo que uno de sus oficiales estuvo involucrado en la parada de tránsito, pero que todo lo demás era falso, e incluso proporcionó el video tomado por la cámara corporal del agente para demostrarlo.

“El video de la cámara corporal del oficial captura todo su contacto con ella, incluyendo la razón por la que la detuvo. Cuando le preguntó si había estado bebiendo, ella dijo ‘no’. Tampoco tuvo dificultad para hablar, no olía a alcohol y el oficial no fue testigo de ningún otro signo físico de intoxicación. No había evidencia de alcohol en el vehículo. Por lo tanto, no realizó ninguna prueba de DUI, incluyendo el alcoholímetro”, afirmó Jenny Fulton, vocera de la corporación.

En otra entrevista, Fulton agregó: “Un 3.8 [de contenido de alcohol en la sangre] es letal, francamente. Entonces, incluso si ella quiso decir .38, eso también es extremo”.

Durante la parada de tránsito, la joven también le dijo al oficial que no tenía el seguro del auto, razón por la que tampoco fue multada. Fulton dijo que esta habría sido una decisión del oficial por compasión debido a la historia de la joven, quien estaba llorando.

“No voy a mentirle a las noticias... Ya mentí lo suficiente, pero sí estaba intoxicada. Estuve bebiendo desde las 11 de la noche hasta las 2 o 3 de la mañana”, admitió a Denver7, disculpándose por las vidas que puso en riesgo.

“Pensé que estaba siendo graciosa... pero lo siento mucho. Esa no es la persona que soy. Si pudiera volver en el tiempo y retractarme de todo, lo haría. Nunca me había sentido tan mal”, concluyó la joven de 18 años.

