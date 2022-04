San Diego vota a favor de limitar los desalojos sin culpa

(NOTICIAS YA).-El día de ayer fue aprobada una moratoria para limitar los desalojos sin culpa en la ciudad de San Diego, al menos hasta el 30 de septiembre.

El concejo municipal de San Diego votó 5-1 a favor de la medida. Recordemos que los desalojos sin culpa, son aquellos desalojos que se dan sin que el inquilo haya incurrido en alguna violación a su contrato de arrendamiento, como por ejemplo:

Este tipo de desalojos son cada vez más frecuentes en San Diego y en muchas ocasiones son vistos como una excusa para sacar de un inmueble a familias que no han inclumplido su contrato, con el único fin de sacar mejor provecho al alquiler de la propiedad, según líderes comunitarios.

"He escuchado personas que me dicen ‘sí, así fue como me desalojaron, me dijeron que iban a renovar el departamento; me dijeron que iban a quitar el departamento del mercado de alquiler’ solo para regresar un año después a esa vecindad y darse cuenta que los propietarios les mintieron en su cara", declaró Carlos Hernández, organizador de la Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario.