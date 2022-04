Arrestan a joven de 17 años por provocar 10 incendios en Aurora

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Aurora anunció que arrestó a un joven de 17 años por incendio provocado en conexión con varios incidentes anoche.

El detenido, quien se encuentra bajo custodia de la corporación, habría sido responsable de unos 10 incendios distintos, registrados durante las primeras horas del miércoles, informó KDVR.

LEE: Despiden a Vanessa Wilson; ya no es jefa de Policía de Aurora

Los incidentes comenzaron después de las 12:30 a.m., cerca de la avenida Iliff y la calle Peoria, indicó el cuerpo de Bomberos de Aurora (Aurora Fire Rescue, o AFR).

Crews on scene of multiple working fires in the area of Iliff Ave and Peoria St. Ranging from dumpsters, fields and buildings. Updates here. #AFRIncident pic.twitter.com/QcAt2Xs2DZ

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) April 6, 2022