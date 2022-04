Banda El Recodo anuncia bioserie junto a Julio Preciado

La Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga regresó a los escenarios con una de las promesas más esperadas por su público: volver a cantar con Julio Preciado. Luego de haber retrasado todas sus fechas durante dos años, la banda inauguró su gira "Esta Vida Es Muy Bonita" en Guadalajara, México.

Aunque su regreso cumplió con todas las expectativas que tenían sus seguidores, Luis Alfonso Lizárraga le ha dado un giro a la noticia, pues ha mencionado que existe la posibilidad de llevar la historia de la banda a la pantalla e incluso, están teniendo pláticas para que pertenezca a una plataforma de streaming.

"Ahí tenemos guardado bastante material la verdad y pensando obviamente en poder llevar a cabo esta boiserie que hable de la historia o sobre lo que es la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga", mencionó para ser interrumpido por Preciado quien no dudó en bromear sobre su representación en pantalla cuando aún tenía sobrepeso: "A mí lo que me da risa de la bioserie es que me van a recordar cuando estaba gordo y pues así no ja,ja,ja", expresó ante las cámaras.

De concretarse la producción, la llamada "Madre de todas las bandas", se uniría a la lista de mexicanos que han realizado el sueño de plasmar su historia en la pantalla.

En cuanto a Julio Preciado, fue apenas este fin de semana que después de 25 años, el vocalista cantó junto a la banda e hizo que los asistentes viajaran en el pasado con su increíble presentación.

Fue en 1992 cuando Julio pasó a ser el vocalista principal de la Banda El Recodo, con quienes cosechó sus primeros éxitos antes de lanzarse como solista. Durante ese periodo se ganó el seudónimo de "El Gigante de la Banda", ya que para sus seguidores, esta fue la época más grande y preciada que la agrupación tuvo.