Mujer gana $10 millones al presionar accidentalmente un botón

(NOTICIAS YA).-Una mujer del sur de California gana $10 millones gracias a que presionó accidentalmente un botón en una máquina de boletos Scratchers de la Lotería de California.

Los funcionarios de la Lotería de California dijeron que LaQuedra Edwards estaba en una tienda Vons del área de Tarzana, de Los Ángeles en noviembre de 2021 cuando puso $40 en una máquina Scratchers. En lo que trataba de decidir qué juegos quería jugar, "una persona grosera" se topó con ella, lo que provocó que accidentalmente comprara un boleto Scratchers de $30 200X.

Según Edwards, ella no planeaba jugar ese juego en particular y agregó: "Simplemente chocó conmigo, no dijo nada y simplemente salió por la puerta". Cuando Edwards se subió a su auto y raspó el boleto, se dio cuenta que había ganado 10 millones de dólares.

En un comunicado de prensa de los funcionarios de la lotería, Edwards declaró: “Realmente no lo creía al principio, pero entré en la autopista 405 y seguí mirando el boleto y casi choco mi auto. Me detuve, lo miré una y otra vez, lo escaneé con mi aplicación y seguí pensando que esto no puede ser correcto”.

Según funcionarios de la lotería, Edwards planea usar el dinero del premio para comprar una casa y comenzar una organización sin fines de lucro.

La tienda Vons donde Edwards compró el Scratcher recibió $50,000 por vender el boleto ganador.