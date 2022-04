Poderosa tormenta con vientos amenaza el sureste tras dejar dos muertos

(NOTICIAS YA).- Una poderosa tormenta está amenazando al sureste del país tras azotar el sur con fuertes vientos, lluvia, granizo e incluso tornados, dejando a su paso al menos dos muertos, uno en Georgia y otro en Texas.

Los pronósticos alertan que la poderosa tormenta de viento golpeará al sur nuevamente este miércoles, mientras algunas áreas siguen recuperándose de los efectos que dejó durante el lunes y el martes.

Más de 46 millones de personas estaban bajo algún nivel de amenaza por el clima severo el miércoles en gran parte del sureste y partes del sur de los Apalaches, con tormentas eléctricas severas, vientos dañinos, varios tornados y posible granizo, dijo el Centro de Predicción de Tormentas.

There is another Slight Risk for scattered instances of flash flooding tomorrow over portions of the Southeast as repeated rounds of thunderstorms will lead to additional heavy rain. Rainfall totals from today and tomorrow may approach up to 6 inches in some locations. pic.twitter.com/FKN5q5atj0

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) April 5, 2022