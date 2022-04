¿Qué dice la nueva canción de August Alsina sobre su romance con Jada Pinkett?

El músico de R&B August Alsina, quien sostuvo una relación extramarital con Jada Pinkeet, esposa de Will Smith, ha dado nuevos detalles acerca de su romance en una nueva canción llamada 'Shake The World'.

Según distintas fuentes internacionales, la expareja de Jada menciona en su nueva canción algunas de las cosas que vivieron en aquel momento. Asimismo, menciona en diferentes estrofas que fue cancelado después de que Jada confirmara la relación extramarital con él en su serie de Facebook "Red Table Talk".

La canción dice: "Bueno por supuesto algo de mierd* va a pasar cuando te enredas con el favorito del mundo". "Escuché que me cancelaron... bueno, no hablemos de eso. Punto rojo en mi espalda, me convertí en un objetivo. Y tengo defectos pero soy perfecto, Eso es lo que me convierte en August", escribió el rapero de 29 años.

El mencionado músico eligió precisamente el momento tan complicado que la estrella de cine Will Smith atraviesa con la cancelación de muchos de sus proyectos, para estrenar un nuevo sencillo y permitirle estar bajo el foco del mundo entero.

Jada reconoció en un episodio de su programa Red Table Talk que su amistad con August había pasado al plano físico en algún momento, pero que tanto ella como su todavía marido, explicaron que hacían vidas separadas y que nunca había habido infidelidades en su matrimonio.

Por último, otro de los versos que hace alusión a la relación que mantuvo con Pinkett cita lo siguiente: La industria trató de exiliar al niño. Mi mamá me dijo que todos tenemos que llevar nuestra cruz. Tuve que darme cuenta de que estoy cortado de la túnica de Jesús. Mi hermano Sean me dijo solo dale tiempo.

Escucha 'Shake The World' y cuéntanos qué te pareció.