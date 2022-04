Sasha Sokol acusa a Luis de Llano por mentir y advierte que lo verá en los tribunales

Casi un mes después de que Sasha Sokol emitiera un comunicado en el que dio a conocer que fue víctima de abuso por parte del productor de televisión Luis de Llano, la cantante ha detallado nuevos aspectos de la "extraña" relación que tuvieron y le mandó un mensaje contundente que encendió las redes sociales.

Se trató de un texto que responde al comunicado publicado por Luis de Llano el pasado 30 de marzo, en el que niega las acusaciones en su contra y dice "no haber cometido ningún delito" ya que Sasha fue "libre y consensuada".

"Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?", escribió Sokol en su cuenta de Twitter.

Sasha también aseguró que su madre, la fallecida Magdalena Cuillery, enfrentó al productor pero desistió de hacerlo ya que si continuaba podía enfrentarse a una fuerte demanda legal.

"Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza. Ella optó por encarar a Luis y él se comprometió a alejarse de mí. Inmediatamente me sacó de Timbiriche mandándome a un internado en el extranjero", añadió.

Según las palabras de la también actriz, aunque se alejó el productor logró conseguir su contacto y la llamaba a escondidas de sus familiares.

"Pero aun en Boston, Luis y yo seguimos hablando diario por teléfono y él procuró varios encuentros, nuevamente a espaldas de mis padres. ¿Cómo puede llamar “transparente” a una relación que casi en su totalidad fue oculta? Tengo pruebas de todo lo que digo. Él no, puesto que no existen", dijo Sokol a sus seguidores en Twitter.

"¿Qué conduce a un menor de edad a tener relaciones sexuales con un adulto?”, se preguntó Sokol en el comunicado para después dar a conocer un término en inglés: "El término es conocido como GROOMING: "Es una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto, con el objetivo deliberado de ganarse la confianza de un menor de edad, creando una conexión emocional, con el fin de abusar sexualmente de él".

Por último, Sasha admitió haberse sentido impresionada en su infancia al ser la preferida de Luis de Llano por encima de las demás niñas de Timbiriche: "Luis era admirado y aplaudido por todos a mi alrededor. ¿Se imaginan lo que siente un menor recibiendo la atención de alguien así? Ser vista por él me hizo sentir la niña más especial del mundo. Cuando un menor siente mezcla de admiración y confianza ante un adulto, NO se encienden sus alarmas internas. Por el contrario, agradece la atención que considera un regalo", finalizó.

