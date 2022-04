Avanzan en la investigación de abuso laboral a más de 100 migrantes en EE.UU.

(NOTICIAS YA).-El Departamento del Trabajo de Estados Unidos comunicará los primeros hallazgos de la investigación sobre explotación laboral y robo de salarios a trabajadores mexicanos en la unión americana.

Se trata de más de 100 empleados de almacenes de aduana, a quienes las compañías dejaron de pagar alrededor de $2 millones de dólares en pago de salario mínimo y tiempo extra.

La estafa se dio al utilizar diversos esquemas para explotar a los trabajadores y evadir las responsabilidades patronales de la Ley de Estándares de Trabajo Justos.

La conferencia de prensa se llevará a cabo en el Consulado General de México en San Diego, un evento que contará con la presencia autoridades mexicanas, quienes velan de manera continua por los intereses de los ciudadanos nacionales en el extranjero.

Recordemos que desgraciadamente este tipo de abusos no son una novedad entre la comunidad migrante, incluso hace unos meses la ONU lanzó la campaña “Piénsalo 2 veces” por parte de la Organización Internacional de las Migraciones, para crear conciencia entre los migrantes y que no permitan que los exploten laboralmente.

“Nos llamaron a todos los que laboramos en esa empresa y nos dijeron que no nos presentamos más, nos despidieron injustamente y a última hora, yo trabajé dos meses y no me dieron mi finiquito.” Dijo Ericka Yadira Recinos, migrante de Honduras.