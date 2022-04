Declaran 'juicio nulo' a hombre acusado de matar a Erika Gaytán en El Paso

(NOTICIAS YA).-Se declaró juicio nulo para el hombre acusado de matar a Erika Gaytán en El Paso, según la Fiscalía y el taquígrafo judicial.

El juicio de Ricardo Márquez comenzó el viernes en el Palacio de Justicia del Condado en el centro de El Paso. Residente del este de la ciudad, fue acusado del asesinato de Gaytán luego de su desaparición en 2019.

Como informó KFOX14, Gaytán fue visto por última vez saliendo de un concierto en el Coliseo del Condado de El Paso en junio de 2019. Después de su desaparición, Márquez fue arrestado y acusado de su asesinato.

La policía de El Paso cree que Gaytán fue asesinado según la evidencia forense reunida en ese momento.

Tras más de dos años de su desaparición, no han encontrado el cuerpo de Gaytan. Tanto la policía de El Paso como la familia de Gaytán realizaron numerosos registros.

Aún se está tratando de obtener información sobre por qué se declaró un juicio nulo.

Según el Colegio de Abogados de Estados Unidos, un juicio nulo es un juicio que "no se ha completado con éxito." Es decir, el juicio no llegó a su fin. y tras la anulación del juicio, dependiendo del caso, el tribunal se reúne de nuevo con un nuevo jurado y vuelve a empezar, citando al sitio del bufete de abogados The Medlin.