Latino gana "Joven del Año" en todo el condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Un adolescente latino gana el premio de "Joven del Año 2022" en todo el condado de San Diego, y compite en la misma categoría a nivel estatal.

Ernesto Montaño, mejor conocido como "Ernie", fue reconocido por la organización Boys & Girls Club por su labor comunitaria y ser un modelo a seguir para los más jóvenes. El joven de 17 años se mostró orgulloso de este logro.

"Es algo (reconocimiento) que me empuja para hacer algo más", declaró Ernie. "Los esfuerzos y el trabajo que he hecho en la comunidad no lo he hecho para ganar un premio o un tipo de honor; siempre lo he hecho con la mentalidad de hacer lo que yo puedo aunque no tengo tanto".

Ernie nació en Salinas, Calif., siendo el producto de un matrimonio complicado.

"Tuve un papá bien abusivo, también con el alcohol. Hubo un tiempo que mi mamá ya no lo pudo tolerar y decidió venirse para acá y nos trajo a mis hermanos y a mi", recordó Ernie.

Él es uno de cuatro hijos criados por madre soltera en el distrito 1 de la ciudad de San Marcos, una comunidad compuesta en su mayoría por hispanos.

"Para mi, mi mamá es la persona más importante porque ella fue esa base, que nos enseñó que aunque no tenemos tanto, siempre podermos ayudar a la gente que [tampoco] tiene tanto", dijo el joven latino.

A pesar de las barreras, Ernie ha sobresalido en la escuela con un promedio de 4.2 en este su último año de preparatoria; y ha encontrado el tiempo para contribuir al bienestar de su comunidad.

"Más de 400 horas comunitaria aquí en el Bpys & Girls Club", dijo Francisco Madriz, subdirector de operaciones de la organización en San Marcos, sobre la labor de Ernie. "En lugar de estar en la calle, está aquí ayudando con la tarea; ayudando a los niños [y] dándoles confianza que ellos también pueden hacer muchas cosas grandes como él. Es algo muy importante".

Pero no solo ayuda a moldear a los jóvenes del futuro en este lugar que ha sido su segundo hogar por más de 11 años, el adolescente latino también fue voluntario para repartir comida a personas sin hogar. Además, salió a tocar de puerta en puerta para informar y conectar a comunidades de color con recursos de vacunacion contra covid-19.

"Nunca hago algo esperando algo a cambio", concluyó el menor hispano.

El 12 de abril se anunciará quien es el Joven Del Año de California, en el que Ernie es uno de los candidatos.