Los Rockies están de vuelta este fin de semana; lo que debes saber

(NOTICIAS YA).- Luego de una pausa de siete meses, los fanáticos del béisbol volverán a dirigirse al Coors Field de Denver para ver al equipo de casa.

El regreso de los Rockies comienza este viernes 8 de abril, cuando la primera bola sea lanzada a las 2:10 de la tarde por Russell Wilson, la nueva adquisición de los Denver Broncos.

Se espera que se agoten las entradas para el día exacto del tan esperado retorno, aunque también se espera gran asistencia el sábado y domingo, prevé 9News.

Los Rockies jugarán en el mencionado estadio siete de sus próximos 9 juegos: hoy a las 2:10 reciben a los Dodgers, mismo equipo con el que se medirán en el campo el sábado a las 6:10 p.m. y el domingo a la 1:10 de la tarde.

Los próximos 11 y 12 de abril, el equipo se trasladará a Texas, y del 14 al 17 de este mes volverá al Coors para enfrentarse a los Cubs (jueves y viernes a las 6:40 p.m., sábado a las 6:10 p.m. y domingo a la 1:10 p.m.)

Además de la algarabía por el retorno del “rey de los deportes”, quienes se dirigen hoy al estadio gozarán de un clima soleado y agradable, con temperaturas máximas entre los 65 y 69 grados.

La seguridad también estará muy bien cuidada, pues el Departamento de Policía de Denver tendrá gran presencia en el recinto deportivo, con un nutrido despliegue de uniformados para resguardar a los fanáticos, informó por otra parte KDVR.

No solo el interior de Coors Field estará protegido, sino que habrá elementos desde Union Station vigilando y garantizando que la fiesta del béisbol transcurra de forma pacífica y sin incidentes, resaltó el jefe Joe Montoya.

Sin embargo, pidieron también el apoyo de los asistentes, a quienes solicitaron les reporten cualquier situación sospechosa.

Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones y recordar que los boletos este año son digitales, así que revise bien antes de llegar al lugar.

El estacionamiento está abierto desde las 9 de la mañana, y a lo largo de las próximas horas se estarán llevando a cabo todas las tradiciones y ceremonias previas al juego. Las puertas abrirán a las 12 y los Rockies pisarán el campo exactamente a las 2:08, aunque se pide a los presentes ocupar su asiento desde la 1:15 de la tarde.

Los espectadores se llevarán un calendario magnético de los juegos como recuerdo, y tendrán la oportunidad de degustar nuevos artículos del menú, como la malteada “Elvis”.

Para quienes no puedan dirigirse al Coors Field, podrán seguir la acción por televisión (AT&T SportsNet) o radio (KOA NewsRadio 850 AM y 94.1 FM, así como en español por KNRV 1150 AM).