Policía de Aurora busca resolver homicidio en licorería

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Aurora han recurrido a la comunidad para tratar de resolver un crimen perpetrado un día después de la última Navidad.

De acuerdo con el Denver Post, se trata del asesinato a tiros del trabajador de una licorería de la localidad, poco antes de las 11 de la noche del pasado 26 de diciembre.

Más de cuatro meses después, el caso no ha podido ser cerrado, por lo que ahora solicitan el apoyo de la ciudadanía.

Para ayudar a identificar al asesino, el Departamento de Policía de Aurora difundió en Twitter varias imágenes del agresor, captadas por las cámaras de seguridad del negocio.

A stolen blue Hyundai Elantra (vehicle/recovered) backed up to the front of the liquor store & the front seat passenger (male) exited the car. Male entered the liquor store and proceeded to select multiple large liquor bottles from a shelf. https://t.co/eHtdKz5j4Y

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) April 7, 2022