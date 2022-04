¿Quién es Gussy Lau, el novio de Ángela Aguilar?

Recientemente se filtraron algunas fotografías en las que Ángela Aguilar se besaba con su novio Gussy Lau, lo que provocó diferentes reacciones en el mundo del espectáculo debido a que Lau es mayor que ella por 15 años.

Gussy Lau, es un compositor que nació en Mocorito, Sinaloa el 6 de junio de 1988. Su verdadero nombre es Luis Abraham Buelna Vea, o al menos así aparece en la plataforma de Spotify en donde realizó una lista de reproducción con todas las composiciones que ha hecho para el género regional mexicano.

Christian Nodal, Calibre 50, Los Plebes del Rancho, Grupo Firme y La Arrolladora Banda El Limón, son algunos de los artistas para los que ha escrito, además de La Familia Aguilar. En su playlist figuran más de 90 temas musicales que conforman su trayectoria.

Según distintas versiones de lo ocurrido con las fotografías, Pepe Aguilar se habría molestado mucho con Gussy, ya que han trabajado en repetidas ocasiones en el pasado, sin embargo el líder de la dinastía aún no ha dicho nada al respecto.

'Ahí Donde Me Ven' y 'Se Disfrazó', son dos de las canciones que Lau compuso para Ángela, por lo que es probable que se hubieran conocido en alguna de sus citas de trabajo. Por otro lado, 'Que Digan Lo Que Digan' y 'La Quiero Igualita', son dos de los temas compuestos por Gussy Lau para Pepe Aguilar y su hijo Leonardo respectivamente.

Tras el escándalo de las fotografías, la cuenta del novio de Ángela se convirtió en privada, seguramente a raíz de la atención que recibió, pero cabe señalar que el compositor cuenta con más de 60 mil seguidores.

Previamente, Lau recibió un Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana con el tema 'No Te Contaron Mal' de Christian Nodal. Dos años después, volvió a ganar en la misma categoría, esta vez por el tema 'Aquí Abajo' del mismo Nodal.

El joven productor creó su seudónimo para ser reconocido en la industria, sin embargo en otras ocasiones ha firmado temas con el nombre de René Humberto Lau.

En cuanto a la relación, Ángela comentó sentirse vulnerable por la filtración de las fotografías, pues recientemente había comentado que no tenía intención de hacer pública su relación: "Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado", declaró.