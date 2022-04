REPORTE ESPECIAL: Roban más de cien vehículos del mismo estacionamiento de RTD

(NOTICIAS YA).- La alta incidencia de crímenes en el área metropolitana tampoco ha dejado por fuera un estacionamiento del Servicio Regional de Transporte (RTD).

La estación ubicada sobre la avenida 40 y el bulevar Airport en Aurora, es conocida como una localidad "Park & Ride". Basicamente, donde los usuarios de RTD estacionan sus vehículos y allí mismo toman el tren o autobus para llegar a su destino final.

Claudia Becerra le dice a Noticias Univision Colorado que en los últimos 12 meses, el automóvil de su hijo ha sido robado dos veces de ese mismo estacionamiento.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la policía de Aurora, en el año 2021, sus agentes recibieron 74 reportes de hurtos de la estación ubicada en el 3900 norte de la calle Salida (mejor conocida como 40 Ave. / Airport Blvd.). Para la última semana de marzo del 2022, ya eran 39 las denuncias.

Recientemente el liderazgo de RTD y el Alcalde de Denver, Michael B. Hancock reiteraron varios proyectos con los que buscan mejorar la experiencia de los viajeros y aumentar la seguridad en la estación de Union Station -donde se ha visto mucho crimen y consumo de drogas-. De igual forma, anunciaron que habrá mas presencia de uniformados dentro de los trenes y autobuses.

