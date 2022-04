AMLO celebra los resultados obtenidos en la consulta para revocación de mandato

(NOTICIAS YA).-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró haber obtenido más del 90% de los votos a favor durante la consulta de revocación de mandato realizada este domingo en todo el territorio nacional.

El @INEMexico vuelve a dar resultados precisos la misma noche de la votación. A través de un conteo rápido: Votó entre el 17% y el 18.2% de la ciudadanía. De los que fueron a las urnas, entre 90.3% y 91.9% votó por qué siga el presidente. pic.twitter.com/pXWIdj7kCM — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) April 11, 2022

Sin embargo la participación ciudadana no fue la esperada, al resgistrar poco menos del 18% del electorado en las urnas. Aunque más del 91% de los votos fueron a favor, la poca afluencia de votantes a nivel nacional provocó que esta consulta no fuera vinculante, al no lograr que al menos el 40% del electorado emitiera su voto en alguna de las casillas instaladas por el Instituto Nacional Electoral.

En la Constitución y la Ley Federal de #RevocaciónDeMandato se establece lo que sucederá con los resultados de este ejercicio. Consulta la Convocatoria, infórmate y ¡participa! ➡️ https://t.co/IdjwXwQ73Y. pic.twitter.com/cNvF34XDVJ — @INEMexico (@INEMexico) April 11, 2022

Recordemos que este proceso democrático viene precedido de una gran pugna entre el INE, los partidos políticos opositores y el gobierno encabezado por Morena. Durante meses el instituto acusaba una falta de presupuesto para la realización de este ejercicio democrático, además de considerar que varios actores políticos incurrieron en acciones de proselitismo no permitidas.

A pesar de contar con una participación menor a la esperada, los 17 millones de votos recibidos en apoyo al mandatario tabasqueño representan un número mayor a los recibidos por sus adversarios durante la jornada electoral para elegir al presidente en 2018.

"Estoy muy contento, porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos.", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En aquella ocasión Ricardo Anaya, principal rival de Andrés Manuel López Obrador en los comicios, obtuvo apenas 12.8 millones de votos, lo que hace ver que si bien durante esta consulta no se tuvo la participación suficiente, si se tuvo un número considerable de ciudadanos ávidos de expresar su opinión para ser tomada en cuenta.

Hoy millones de mexicanos volvimos a hacer historia.https://t.co/L0HYj7mk1J pic.twitter.com/qXCm5x9CO1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 11, 2022

La consulta de revocación de mandato sienta un precedente interesante para el futuro de la vida democrática mexicana, en el que la participación ciudadana en la politíca tomará mayor relevancia, con la apatía y el abstenicionismo como principales enemigos.

El mandatario se dijo contento con los resultados obtenidos durante la jornada, al afirmar que millones de mexicanos se unieron para "hacer historia". En un video difundido a través de sus cuentas oficiales, agradeció la confianza obtenida para seguir desempeñando su cargo.

"¿Qué les puedo decir? Pues amor con amor se paga, nunca los voy a traicionar", compartió.