Autoridades en San Diego buscan mujer desaparecida con demencia

(NOTICIAS YA).-El Departamento del Sheriff del Condado de San Diego pide la ayuda del público para localizar a una mujer de la tercera edad desaparecida que padece demencia.

Según las autoridades, Alisa Liston, de 67 años, fue vista por última vez saliendo de su casa en la cuadra 1400 de Melrose Drive. Alisa vestía una sudadera negra, jeans, una gorra de béisbol blanca y sandalias.

LEE:Intento de contrabando de migrantes deja un muerto y tres heridos en San Diego

Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alisa que se comunique con el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego al (858) 565-5200.

Watch Commander: Here are a couple of photos of Mrs. Liston. If you see her, please call the Sheriff's Department at (858) 565-5200 pic.twitter.com/7drQASiFW9

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) April 11, 2022