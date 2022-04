Cristiano Ronaldo es investigado por agresión a niño autista

(NOTICIAS YA).-El delantero portugués Cristiano Ronaldo se encuentra en el ojo del huracán luego del partido de este fin de semana en el que su equipo el Manchester United perdió por la mínima frente al Everton en la liga premier inglesa.

En esta ocasión no solo por sus acciones dentro del campo, sino que ahora la polémica llegó al finalizar el encuentro, luego que golpeara la mano y teléfono celular de un joven aficionado que grababa un video de la salida de los jugadores hacia los vestidores.

🚨⚽️ Cristiano Ronaldo smashed a younger kid's phone after the loss to Everton today pic.twitter.com/zxn5aoFsAp

— Footy Gazzetta (@footygazzetta) April 9, 2022