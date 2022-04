Entrevista con Gera MX: Levantar un imperio con la tinta de una pluma

Sabíamos que la escena mexicana estaba en buenas manos, pero luego de platicar con Gera MX, entendimos que no podía haber caído en otras mejores.

Hablar con el rapero número uno en México no fue tarea sencilla. Primero, debíamos encontrar espacio en su agenda, que ya era bastante complicada entre shows y los preparativos para su primera gira por Estados Unidos. Después, cuadrar tiempos y buscar las mejores condiciones para que la plática se llevara a cabo. Por último, esa parte romántica entre extraer data relevante que nuestros seguidores quisieran compartir y las ganas de sacar de su zona de confort a un artista que está en la cima desde hace tiempo.

El día llegó y era claro que Gerardo Daniel Torres Montante se encontraba en uno de sus mejores momentos. No solo seguía viviendo toda la gloria que se llevó en el 2021 con 'Botella Tras Botella', sino que había despachado a la cultura con un poderoso EP (Socios I y II) de la mano de Santa Fe Klan y estaba a semanas de lanzarse en su primera gira en solitario por Estados Unidos.

Fue en ese momento cuando comenzó la charla y entendí el origen de su victoria. No muchos artistas de su categoría tienen las ganas que él sentía de hablar sobre su trabajo. Al instante, Gera quería hablar sobre todo lo que se le iba cruzando por la cabeza; sus proyectos personales, la visión de la escena, su clásica vestimenta negra, los raperos que está impulsando a través de Rich Vagos y ¡más!

Para Gera, la música viene del alma, de aquellas cosas que se adhieren a nosotros y que nos van dando forma. Una proyección constante de la sociedad y las instituciones, en su caso las calles y la familia, dos pensamientos que logró capitalizar en un mantra valioso que produce singles y colaboraciones de diamante.

Sin más, acá puedes leer la entrevista con el rapper número 1 y el mayor exponente mexicano en pleno 2022...

Cuéntame de tu nueva gira en Estados Unidos. Sé que has tenido la experiencia de tocar por allá… ¿Cómo es?

Es diferente. Lo más cool de la gira pasada, para mí, fue ver a mis amigos cruzar a Estados Unidos y empezar a hacer lo que nos gusta en otra parte del mundo. Eso representaba para nosotros. Y se siente diferente porque la gente allá tiene un poco esa sensación de que le hace falta algo muy mexicano y de pronto llegas con todos los poderes y aventando shots y cantando, como es aquí, como es el rollo en los shows, que siento que nosotros presentamos algo muy agradable que la gente se va contenta y dice "¡Bien!".

Es como un desestrés, ¿Sabes? Tratamos de darle eso a la gente en un show, en un concierto y esa es la diferencia, como que allá se siente más arraigado el 'Ay es mexicano, hay que apoyarlo', 'Vamos a darle', y obviamente aquí que estás en casa, se siente como de fiesta, de 'Está en el escenario, vamos a brincar con él y vamos a hacer todo lo que se pueda para que sea una noche de buena energía'. Creo que esa es la diferencia.

Hace poco mencionaste que estás en un punto de tu carrera en el que te gusta viajar y trabajar con tus amigos. Platícame un poco acerca de eso...

Sí, o sea, no fue como que me valiera o que brincara posiciones o que no le tomara importancia al trabajo de cada quien. Al revés, yo empecé a decirle a mis amigos de 'Hey, yo estoy corriendo muy rápido en mi carrera', y yo no era profesional, yo me tuve que volver un profesional de la lírica, me tuve que volver un profesional al presentar un show, al ser responsable, al cumplirle a la gente, al hacer muchas cosas que no estás listo cuando eres niño.

Y yo hablé con mis amigos y les dije 'El que se quiera subir, listo. Tú vas a ser mi personal manager, te tienes que hacer el mejor personal manager. Ve todo lo que hacen todos'. Y así fuimos de uno en uno, algunos funcionaron, otros se tuvieron que ir a casa a trabajar de otra cosa, pero gracias a Dios los que se quedaron, para mí, en lo personal, es de los mejores equipos que he visto porque conozco mucha gente en la industria de la música y tengo un gran equipo, comprometido, no hay viciosos, no lo digo despectivamente pero para mí es importante no trabajar con alguien que ande atorado con algo, y no sé, tengo la tranquilidad de que puedo dejarme caer con los ojos cerrados y mi equipo va a cacharme, va a tratar de elevarme y subirme el ánimo, subirme al escenario. Siempre me cuidan para que llegue entero a todos los escenarios.

Siempre me ha parecido muy interesante cómo es que se trabaja el setlist de un concierto. ¿De alguna forma observas la reacción de la gente en vivo o cómo es esa parte del proceso?

Cuidamos mitad y mitad. Cuido la mitad al público y cuido la mitad al Gera. Entonces canto la mitad de todo lo que quieren escuchar y a veces hasta un poquito más, y obviamente canto las que me gustan a mí personalmente. Te puedo decir 'Shelby' o 'Corona De Oro', que no son como de mis hits más grandes, pero disfruto mucho interpretándolas y eso me gusta, no descuidarme y nada más pensar del otro lado. También me gusta a mí sentir algo cuando estoy en el escenario.

Eres un artista que se mantiene activo todo el tiempo, pero sobre todo tuviste la visión de crear tu propio sello e impulsar el sonido de los más jóvenes. ¿Cómo pasaste de rapear a meterte en esta parte del music business?

Tuve una experiencia fea, fuerte, con un contrato mal firmado. Y pensaba que era sencillo. Decía 'Ok, es sencillo, entonces yo apoyo a chicos', porque yo decía, 'Yo me manejo solo'. Tenía una disquera, pero me refiero a que yo hacía los discos, yo escribía las canciones, yo me encargaba del arte, yo me encargaba de ir hasta la maquila, recuerdo ir a recoger los discos en físico, ir a hacer las firmas, entonces dije 'Ok. Yo hice todo esto por mí, lo puedo replicar en un artista', hacer un deal justo que es el que a mí me hubiera gustado tener en ese entonces, y así empecé. Entonces hablé con los amigos que trabajaban conmigo y que se salieron al mismo tiempo, les decía 'Oye y si yo hago esto por ti, tal vez hagamos este porcentaje, pero tú vas a tener que despreocuparte'. Empecé a reclutar un equipo, fui de uno por uno y formé Rich Vagos y después dio un boom.

En México dio un boom, fue grande Rich Vagos y lo sigue siendo. Estoy muy orgulloso de todos porque creyeron en mí y porque lo hicieron como yo pensé que lo podían hacer. Aún está en evolución, pero fue rápida la subida y eso me encanta.

¿Cuál es tu visión de la escena mexicana y hacia dónde crees que camine en el futuro?

A mí me encanta. Me encanta la música y que un mexicano sea mundial, yo apoyo lo que salga del país y que esté bien hecho. Me gusta mucho eso de ver proyectos que no estaban diseñados para romper el sistema y que de repente llegan y rompen todo.

Estoy muy a favor de todo lo que está pasando, de las fusiones, las mezclas, y es importante porque el regional siempre ha sido, si no es que el género más importante del país, y le abre las puertas a otras cosas a ser escuchadas. No sé, sería poco inteligente de mi parte no apoyarlo y personalmente te puedo comentar que me gusta su música. Uno de mis grupos favoritos ahorita es Herencia de Patrones. En estos momentos así, me subo al avión y es Herencia de Patrones; me voy al backstage y es Herencia de Patrones. Todo es Herencia de Patrones aquí con la raza (risas).

Tomando en cuenta los números y toda esa relevancia que tuviste el año pasado al ser el artista de hip hop más escuchado de México. ¿Qué sentiste al llegar a ese punto? ¿Cómo lo asimilaste?

Realmente no lo platicamos nunca en el quipo ni lo tomamos en cuenta porque creímos que la fórmula era simplemente seguir trabajando. Por ejemplo, la canción de 'Botella Tras Botella', la canción con Rels B, la de 'Complicado', los discos que he grabado, todo ha sido en su momento porque lo viví y porque lo sentí.

Además, siempre he ahorrado mucho, mi abuelo me decía que de cada 10 pesos guardara nueve y me gastara uno, entonces no hubo un deslumbre, no hubo nada nuevo, no cambió mi vida, ¿sabes? Fue como de 'Ok, la gente nos conoce más, nos piden fotos en todos lados', pero de la canción, realmente lo que más de corazón le agradezco, es habernos dado la posibilidad de ir de tour a Estados Unidos con Nodal y de ver a mis amigos en Estados Unidos. Eso es lo que más le agradezco. El reconocimiento y eso está bien, pero creo que yo dejo el alma en cada canción, entonces solo es una letra más del repertorio de canciones que me hicieron.

Pero en este caso no solo la rompiste con este tema, sino que la sacaste del estadio...

Claro, lo que sí platicamos era tratar de mantenernos ahí, de que cómo nos manteníamos ahí sin avorazarnos, porque en cuanto salió la canción, llegaron muchas ofertas de todos lados, pero hasta la fecha decidimos seguir así, independientes.

Ahora que hablas de los temas con Rels B o Nodal ¿Cómo surgen estas colaboraciones? ¿Qué tiene que haber entre tú y otro artista para lanzar un single?

Creo que uno de los elementos principales es que los seguidores o la gente que te apoya lo pida un poco para que los dos artistas volteen. No creo que sea una grosería de nadie, pero todos andan por el mundo y el mundo de todos va a una velocidad increíble. Veo que todos con los que he colaborado hacen sold out en todos lados entonces imagínate, es difícil planearlo, realmente fluye, lo de Rels fluyó.

No tiene una fórmula una colaboración, solo es fluir, para mí es muy importante caerle bien, por negocio no haría una canción con alguien que me caiga mal (risas) y además estar tranquilo. Para mí la música debe tener alma, si alguien me cuenta su motivo del porqué graba una canción yo puedo decir 'Ah, ok tal vez en algún momento lo viví o tal vez lo viviré y digo va, para adelante', pero si llega alguien y me trae una canción que dice algo que yo no he vivido o algo que para mí no sea real, no lo haría porque quiero seguir toda mi carrera en esto, quiero llegar a mi cama y dormir tranquilo toda mi carrera.

Acabas de decir algo genial, "La música debe tener alma", ¿Creas bajo esa premisa?

Yo considero que sí, porque todo lo que escribo o expongo ante el mundo, lo he vivido o lo he hecho o lo vi de cerca o estaba ahí y de eso es de lo que escribo. A veces la gente tiene como el reclamo de decir 'Ah, suena igual', pero soy uno contra el mundo, es mi cerebro contra el mundo y a veces un artista puede sonar de 15 maneras diferentes o 10 maneras diferentes y tal vez tiene un equipo de 10 compositores diferentes y la gente de pronto no se da cuenta de que es tu cerebro contra todo el mundo.

Para mí, tiene un buen mérito el mantenerte fresco con tus ideas y también tiene un gran mérito la gente que interpreta y compone, pero en el rap mexicano se da mucho que tú haces tus propias letras.

¿Qué opinas de la industria? Los followers, los likes, los views, la facilidad con la que hoy en día se puede llegar a ser famoso.

Estoy a favor. Creo que las plataformas, las redes sociales, son una herramienta súper importante desde hace ya muchos años y creo que los chicos, generación con generación lo vienen haciendo mejor, cada generación le sabe sacar más provecho a sus plataformas y bien, yo creo que el sol sale para todos y cuando alguien está destinado a algo, así sea sin plataformas, sin Instagram, sin nada, el que está destinado va a llegar.

Me gusta mucho lo que hacen las nuevas generaciones, estoy a favor siempre de la evolución, del progreso y me gusta ver cada vez más arriba a chicos de 20, de 19, de 17 años rompiendo el sistema y sin ofender a nadie, sino trabajando en lo que les gusta. Es genial ver a una generación trabajando en lo que les gusta y no en lo que les toca.

En cuanto al tema de la censura, ¿Alguna vez has tenido problemas de este tipo? Ya sean claims de YouTube o que no quisieran poner tu rola en alguna estación o playlist.

Pues creo que la censura sigue estando presente en estos momentos, tal vez en algunos lugares es como 'De esta manera Gera, sí entra, y de esta manera Gera, no entra', no tengo algún ejemplo claro. Por decir, de las plataformas ya tengo varios señalamientos de que no salga fumando, que no salga de cierta manera en los videos, también con las armas de utilería que pueda usar para un video o una película, porque llegan productores que te dicen 'Aquí sale una escena de un asalto', y yo de 'Listo hagámoslo', y pum tú le metes todo para el trabajo y cuando subes el video de repente f*ck.

Esas cosas las entiendo, pero siento que al final del día no dejan que el artista exprese completamente lo que quiere expresar. Hay términos y hay cosas que uno sabe que están bien y que están mal, pero de pronto siento que sí está un poquito delicado el sistema y el mundo no ha podido explotar completamente lo que trae en la mente.

Algo que nos gusta hacer en El Botón, es que los artistas le recomienden a nuestros seguidores algunos de los proyectos que están escuchando. ¿Podrías darnos un top de rappers para tener en el radar?

Claro, obviamente le apuesto a mi equipo. Por ahí Opium y Denilson se me hacen muy interesantes. Samantha Barrón se me hace una de las chicas con la voz más educada, con las melodías más finas y creo que va a llegar lejos. Escuché a un chico que me gustó mucho que se llama DannyLux, que es como regional, rap con regional y ya por último Hernán Trejo. Son mis gallos, los que ahorita están en mi mente sin pensarla mucho.

Si quieres obtener boletos para su gira por Estados Unidos da click aquí.

Para boletos en México haz click aquí.

Fechas del Triple 4 Tour:

US

Sun May 15 – Atlanta, GA

Wed May 18 – New York, NY

Thu May 19 – Philadelphia, Ps

Sun May 22 – Chicago, IL

Wed May 25 – Denver, CO

Fri May 27 – McAllen, TX

Sat May 28 – Dallas, TX

Tue May 31 – San Antonio, TX

Wed Jun 01 – Houston, TX

Thu Jun 23 – El Paso, TX

Sat Jun 25 – Las Vegas, NV

Sun Jun 26 – San Diego, CA

Tue Jun 28 – Anaheim, CA

Wed Jun 29 – Riverside, CA

Thu Jun 30 – Los Angeles, CA

Sat Jul 02 – Phoenix, AZ

Sun Jul 03 – San Francisco, CA

Tue Jul 05 – Sacramento, CA

Thu Jul 07 – Portland, OR

Fri Jul 08 – Seattle, WA

MEXICO

Fri Jul 22 – Tlaxcala

Sat Jul 23 – Toluca

Sat Jul 30 – CDMX

Fri Aug 5 – Pachuca

Sat Aug 6 – Morelia

Fri Aug 12 – Veracruz

Sat Aug 13 – Xalapa

Fri Aug 19 – AGS

Sat Aug 20 – SLP

Fri Aug 26 – Cancun

Sat Aug 27 – Merida

Sat Sep 3 – Guadalajara

Sat Sep 10 – Leon

Sat Sep 24 – Hermosillo

Thu Sep 29 – Monterrey

Fri Sep 30 – Saltillo

Fri Oct 21 – Chihuahua

Sat Oct 22 – Ciudad Juarez

Thu Oct 27 – Mexicali

Fri Oct 28 – Tijuana

Fri Nov 5 – Queretaro

Sat Nov 12 – Puebla