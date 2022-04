Identifican a tirador que atacó residencia de ancianos en Aurora

ACTUALIZACIÓN: Las autoridades de Aurora dieron a conocer la identidad del sujeto que arrestaron el lunes en conexión con el ataque armado en un complejo de apartamentos para adultos mayores de la calle Xanadu.

Inicialmente, la Policía compartió las características del sujeto que baleó a una mujer y un hombre, y dejó a este último en estado grave, para pedir apoyo con el fin de identificarlo y capturarlo.

Sin embargo, más tarde dio una actualización de los trabajos e informó que un hombre ya había sido arrestado, pero no ofreció más detalles.

La tarde de este lunes, el Departamento de Policía de Aurora compartió la fotografía del hombre a través de Twitter. La corporación identificó al presunto agresor como Fermin Bonsell, nacido el 25 de junio de 1987, por lo que tendría 34 años de edad.

Bonsell enfrentaría cargos por intento de homicidio, amenaza/intimidación, agresión en segundo grado y violencia doméstica.

Fermin Bonsell 6/25/87 was arrested in the case for menacing, attempt to commit homicide, 2nd degree assault, and a crime of domestic violence. Attached is his booking photograph from today. Investigation is ongoing re what led up to the incident. pic.twitter.com/htQDbz2LNw

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) April 12, 2022