Conductor murió tras chocar contra una pared de ladrillos en Chula Vista

(NOTICIAS YA).- Un conductor murió en Chula Vista tras chocar contra una pared de ladrillos luego de perder el control de su vehículo cuando estaba en un semáforo en rojo.

Las autoridades de Chula Vista están intentando determinar qué provocó el brutal choque, en el que la velocidad fue un factor.

Sin embargo, surgen algunas sospechas de que el conductor haya sufrido alguna condición médica que derivó en el impactó del vehículo.

El hombre, quien no ha sido identificado, fue encontrado inconsciente con una lesión en la cabeza, y fue declarado muerto tras varios intentos por salvarle la vida.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Chula Vista, fue a esa hora cuando se recibieron varias llamadas al 911 reportando un accidente de tráfico que involucraba a un solo vehículo, un Volkswagen Passat.

Media Advisory: Fatal Traffic Collision on 600 Block of Hilltop Drive. Read the full release here: https://t.co/aVe2YYcNHo pic.twitter.com/dEnUjh0GDx

— Chula Vista Police Department (@ChulaVistaPD) April 12, 2022