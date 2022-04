Detrás de la canción: 'Amor Prohibido' de Selena y cómo fue creada

'Amor Prohibido' es uno de esos temas que siempre suenan cuando se trata de recordar el legado de Selena. Esta es una de sus canciones más emblemáticas y una de las primeras que vienen a la mente cuando estamos nostálgicos recordando a un amor que quedó en el pasado.

Cuando hablamos de esta canción, distintas versiones de cómo fue creada salen a la luz, pero de todas esas solamente una es real y fue el mismo A.B. Quintanilla, hermano de la fallecida cantante, quien ha platicado en distintas ocasiones el verdadero origen de la canción.

Una de las versiones más conocidas de la canción, es que está inspirada en el romance que Selena tuvo con Chris Pérez quien fuera el guitarrista de Los Dinos.

La pareja se conoció en 1989 y en algún punto, Chris se convirtió en el guitarrista de la banda gracias a su habilidad y el toque que le brindaba a las canciones. Tras unos meses de convivencia surgió el amor entre ambos, pero había algunos asuntos que no los dejaban ser felices. Según lo que Chris narró en su libro Para Selena, Con Amor, él tenía una novia en San Antonio y por su parte, la familia de Selena, en especial su padre Abraham Quintanilla, se oponían a la relación.

Cuando el padre se enteró por medio de Suzette, hermana de la cantante y baterista de la banda, que Selena y Chris tenían una relación a escondidas, Abraham inmediatamente despidió al guitarrista, y se basó en que la imagen de rockero que Chris tenía no era buena para la banda, además de que veía un peligro potencial en el proyecto musical que llevaban construyendo desde hace tiempo.

Sin importar esto, la cantante mantuvo su relación con Pérez e incluso, se fugaron juntos en 1992 e intentaron casarse a escondidas. Fue entonces cuando los medios hicieron públicos sus planes de casarse y Abraham Quintanilla no tuvo elección, más que aceptar el compromiso e incluir a Pérez nuevamente como guitarrista de la banda.

Sin embargo, esta versión no es la confirmada por A.B Quintanilla.

Según lo que el hermano de Selena contó en 2015, la historia detrás del tema está inspirada en los abuelos de Selena. Resulta que la abuela de Los Quintanilla, trabajó como empleada doméstica para una familia adinerada de la Ciudad de México. Mientras trabajaba en la residencia, se enamoró de uno de los hijos de la familia y poco tiempo después se embarazó, pero la relación no pudo darse debido a que eran "de distintas sociedades" o clases sociales.

Esto es confirmado de la voz y pluma de A.B ya que él era el compositor principal de Selena y según sus palabras, para este tema en particular la disquera para la que estaban firmados les había pedido crear un single que superara a 'Como La Flor'.

Asimismo, el compositor recordó que el clásico 'Oh, oh, ba-by', que canta Selena en la canción, fue algo totalmente improvisado ya que en un principio se planeaba que ese espacio en la música, se rellanaría con algunos arreglos musicales y no precisamente con esta frase.