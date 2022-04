Exigen mayor protección para los reclusos bajo custodia del departamento del alguacil de San Diego

(NOTICIAS YA).-El año pasado, 18 hombres y mujeres murieron bajo la custodia del departamento del alguacil de San Diego, elevando el número total de muertes desde el 2006 a más de 200. Este año siete personas más han muerto.

“A nosotros nos mataron a nuestro hijo y es muy difícil aceptar porque pasó esto por negligencia porque no lo cuidaron en un lugar donde debían cuidarlo” dijo Nidia Solis quien perdió a su hijo Javier Flores Solis en una prisión.

Javier había estado bajo custodia durante 6 meses en la cárcel de Chula Vista cuando fue atacado a golpes por 3 de sus compañeros de celda.

“No hubo quien le tendiera la mano, quien lo rescatara de las personas que le hicieron daño, no hubo cámaras, gritos que oír, no hubo nada lo golpearon y no me avisaron hasta el siguiente día como si no tuviera familia, fue muy duro” comentó Solis.

Desde el 2006 se han registrado 210 muertes en las cárceles del condado de San Diego, cifras que las han posicionado como las más peligrosas y menos seguras en el estado de California.

Para impedir que más personas sigan muriendo en cárceles locales, legisladores estatales han creado el proyecto de ley "Saving lives in custody act" que supervisaría los centros de detención y los obligaría a desarrollar nuevos estándares y reformas para brindar la atención adecuada a los reclusos.

Activistas locales en representación de las víctimas mantuvieron una junta a puerta cerrada con el alguacil interino Anthony Ray para pedirle que respaldara el proyecto de ley, pero a pesar de reconocer la gravedad del problema, únicamente se comprometió a analizar la iniciativa y aceptó revisar las recomendaciones hechas por la auditoría para proteger a las personas bajo su custodia.