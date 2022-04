Natanael Cano y Ovi pelean en redes sociales, ¿Qué pasó?

Una nueva discusión se desató en redes sociales entre los cantantes Natanel Cano y Ovi, quienes se encuentran en medio de una tiradera bastante picante en sus publicaciones y han mantenido a sus seguidores un tanto confundidos.

Todo comenzó con una publicación de Ovi desde su cuenta de Instagram, en la que le pregunto a Natanael Cano "¿Qué es lo que pasa?" luego de que este lo mencionara en sus historias. El cubano cuestionó cuál era el problema que Natanael tenía en su contra y comentó que no se rebajaría a su altura. Incluso le dijo que si su problema era "salir del clóset", este era el momento perfecto para hacerlo.

"Vuelves a mencionarme y no sé por qué, yo ni siquiera pienso en ti, me vuelves a mencionar poniendo un screenshot de un video mío donde a mí casi me matan, si, casi me matan, tú lo sabes, con eso no se juega ¿Oíste? Pero no voy a caer en tu juego, no me voy a poner a tu altura", expresó Ovi para sus más de 2.3 millones de seguidores.

"Si tienes un problema de inferioridad o algo o salir del clóset, sal brother", concluyó.

El rapero cubano afirmó que esta no es la primera vez que tiene un problema con el Natanael y que en el pasado, Cano le ha pedido perdón. Ovi calificó al mexicano como un "cobarde" por no contestarle el teléfono y también afirmó que fue él quien lo había mandado a matar, pues el video que subió a sus redes sociales mencionándolo, era sobre lo ocurrido en Miami donde casi pierde la vida.

Por su parte, Natanael Cano respondió recordándole al cubano el problema legal que tuvo hace unas semanas por violencia doméstica y aseguró que Christian Nodal lo borró de una canción que grabaron.

Qué tanto ladra el Ovi???

Ya se le olvidó que por acusaciones de violencia domestica, Nodal lo borró de su rola ??? — Natanael Cano (@NatanaelCanoo) April 11, 2022

Después de esto, Natanel continuó lanzando ataques hablando de que su contrincante valía 20 mil dólares y que estaba "crecido" desde que grabó un reguetón hace poco.

Cabe señalar que ambos artistas han estado involucrados en distintas polémicas. Por un lado, el cantante cubano Ovi, ha estado involucrado en problemas legales y recientemente fue acusado de violencia doméstica, por lo que estuvo encarcelado hasta haber cubierto su deuda por 1,500 dólares.

Por otro lado, el cantante mexicano Natanel Cano, famoso por haber sido pionero del "corrido tumbado", ha protagonizado diversas peleas y disturbios en bares y centros nocturnos de México.