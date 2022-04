Reportan tiroteo en estación de tren en Brooklyn

ía (NOTICIAS YA).- El Departamento de Bomberos de Nueva York reportó que unas ocho personas recibieron disparos en la estación del metro en Brooklyn, Nueva York. Además se hallaron explosivos sin detonar.

Según AP en la escena se ve cómo algunos pasajeros ayudan a otros ensangrentados. Los heridos fueron trasladados al Hospital NYU.

El Departamento de Bomberos no dio más detalles sobre los dispositivos encontrados, pero dijo que recibieron una llamada de emergencia a alrededor de las 8:30 a.m. y le reportaron que había humo en la estación del metro a la altura de la 36th Street en el vecindario Sunset Park de Brooklyn. Allí se toparon con varias personas baleadas.

Por su parte, la Policía de Nueva York pidió a las personas a través de Twitter que eviten la el área de 36th Street y 4th Avenue en Brooklyn.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7

— NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022