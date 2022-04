Un ex agente de policía de Metro de Las Vegas intentó detener al conductor y más tarde fue encontrado con uniformes.

‘Estamos en un tiempo muy difícil verdad entonces yo pienso que si ellos andan en un auto como el que es un policía,pues entonces la gente va a identificarlos.”

Un ex agente de policía de Metro de Las Vegas intentó detener a otro conductor y más tarde fue encontrado con uniformes y otros artículos de las fuerzas del orden, incluyendo esposas, dijo la policía, quien fue identificado como Nelson Silva, de setenta años, de acuerdo a la policía trabajó en Metro como recluta de policía y luego como agente a partir del dos mil ocho y después se separó del departamento un año después, según confirmó un portavoz del departamento.Documentos de la corte indican que Silva había trabajado como oficial en el pasado, pero "ya no era un oficial de la ley comisionado y ya no tiene el poder de arrestar a los ciudadanos."

Una mujer llamó a la policía alrededor de las nueve de la noche del domingo, diciendo que un hombre se había identificado como oficial de policía y había intentado detenerla en Maryland Parkway, dijo la policía., sin embargo la mujer dijo que el hombre le dijo que estaba trabajando como oficial fuera de servicio. El coche no tenía luces de emergencia ni sirena, dijeron las autoridades., es por eso que el departamento de policía metropolitana de Las Vegas, nos dice cómo mantenerse alerta e identificar a un oficial y su patrulla.

‘Si usted está en su vehículo o está caminando y se detiene en ese momento al salir el oficial el va a tener una forma de identificarse como un oficial, puede ser con este escudo o algo que tiene en su cinturón o tal vez una chamarra amarilla o de otro color que diga policía en frente.”

Agentes se dirigieron a la residencia de Silva cerca de Warm Springs Road y Torrey Pines Drive en el suroeste del valle. Los agentes dijeron que pudieron ver una gorra de la policía de Las Vegas y un equipo de radio "a la vista" en el coche de Silva.Mientras hablaba con la policía, la víctima dijo que Silva había conducido junto a ella y mostró una placa. Dijo que cuando se dio cuenta de que no era un agente legítimo.

“Todos los oficiales tenemos un número de identificación y número de badge así es que si usted nos pregunta cuál es nuestro nombre y cual es nuestro numero nosotros se los tenemos que dar a usted.” “El carro tiene que tener algún tipo de algo que lo identifique verdad como un auto de la autoridad o un auto que es movido por el gobierno autoridades cualquier persona que tenga poder para poder este pues arrestar.”

Silva fue puesto en libertad sin fianza y deberá comparecer ante el tribunal la próxima semana.