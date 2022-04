¡Mucho Ojo! Nueva forma de extorsión al dar clic en tu teléfono

(NOTICIAS YA).-La última modalidad de los delincuentes, es extorsionar de forma descarada, a quienes tienen la mala fortuna de dar un "clic", en donde no deben.

Hace unos meses, a Pablo le llegó un mensaje a su celular en el que le ofrecían un préstamo de dinero. “Me llegó por mensaje normal de texto, diciéndome que me estaban ofreciendo un préstamo de 2 mil pesos sin intereses y le aplaste al link”, dijo Pablo, víctima de extorsión.

En el mensaje había un link que presionó para acceder al préstamo, pero lo único que obtuvo fueron unas imágenes que le llegaron a su teléfono, y al de sus contactos más cercanos.

"Llamadas, mensajes, y fotografías a mis contactos de que soy violador, que soy secuestrador, que lavó dinero, a todos mis contactos”, agregó Pablo.

Día y noche, tanto Pablo como sus familiares reciben mensajes donde les piden depositar dinero en sucursales bancarias a cambio de que las fotografías ya no se compartan, también les hacen llamadas amenazantes con números de ciudad de México y de Tijuana...

Ahora se sabe que al dar clic al vínculo, Pablo descargó un software malicioso, con el que los delincuentes tuvieron acceso a todo su teléfono, incluyendo fotografías, contactos, y redes sociales.

Este tipo de extorsión, ha ido al alza en el último año, encabeza la lista de denuncias ante la policía cibernética de la fiscalía del estado.

Las autoridades piden no acceder a links que lleguen vía texto o mensajes de Whats App, sin embargo también comparten otras recomendaciones para blindar su privacidad.

“Tener contraseña robusta, segura, que no sea fácil de adivinar, que tenga mínimo 8 caracteres que utilices números y letras o caracteres especiales como signo de admiración, o arroba. En tus redes sociales, debes tener tu configuración de privacidad para que tus cosas no se publiquen a nadie que no sean tus contactos.” Comentó Abraham Navarro, de Comunity Manager de Command Center Technologies.

Otro consejo es configurar las aplicaciones en el teléfono, para que no puedan acceder a la cámara o micrófono del móvil.