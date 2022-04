Rescatan a bebé en Aurora; sujeto se robó un auto con él a bordo

(NOTICIAS YA).- Un niño de 2 años pudo ser rescatado luego de que un hombre se robara el auto en el que viajaba el menor.

LEE: Niño de 6 años muere de un disparo en Fort Collins; creen fue accidente

De acuerdo con el Departamento de Policía de Aurora, justo después de la medianoche, el sospechoso robó el vehículo que se ubicaba en el número 1011 de la calle Abilene sur, indicó CBS4.

#APDAlert: STOLEN VEHICLE WITH CHILD INSIDE

A white 2015 Hyundai Santa Fe, CO tag ACFX58, w/ a white sticker in the bottom right corner, was stolen from 1011 S Abilene St @ 12:05a.

A 2-year old child was inside of the vehicle when it was stolen.

CALL 911 IF SEEN. @CBI_Colorado pic.twitter.com/j44dmHR47G

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) April 13, 2022